Ürdün, Çinli turistleri çekmek için gezi düzenlemeyi planlıyor

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AMMAN, 29 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Makram Queisi, Çinli turistleri çekmek amacıyla ülkesinin turizm sektörünün önde gelenlerinin Çin'e gezi düzenlemeyi planladığını belirtti.

Ülkenin başkentindeki Amman Kalesi arkeolojik alanında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili ile ortak basın toplantısı düzenleyen Queisi, Çin'in dünyanın en büyük ve gelecek vaat eden pazarlarından biri olduğunu ve Ürdün'ün Çinli turistleri beklediğini ifade etti.

Bakan, "Çin'e ziyaretimiz tek bir bölgeyle sınırlı kalmayacak. Çok sayıda eyaleti ziyaret edeceğiz. Ayrıca Çinli turistlere Ürdün'ün güvenli, istikrarlı ve güçlü bir ülke olarak onlara kucak açacağını anlatacağım" dedi.

Queisi, "Çin'den gelecek ziyaretçilere kalplerimizi ve evlerimizi açıyoruz. Bu dost ve önemli ülkeyi ziyaretimde bu mesajı ileteceğim" diye konuştu.

Queisi'nin sözlerine benzeri ifadeler kullanan Pololikaşvili ise Çin'in Dünya Turizm Örgütü'nün önemli bir ortağı olduğunu belirterek, Ürdün'ü turizm alanında Ürdün-Çin ortaklığını geliştirmeye çağırdı.

Yetkili, "Çin, örgütümüzün çok aktif bir üyesi ve dünya genelindeki en önemli pazar. Çin'den daha fazla kişi ve turistin gelmesi için işbirliği yapıp çalışarak bunu gerçekleştirebiliriz" dedi.

Queisi, Ürdün ekonomisinin temel dinamosu olan turizm sektörünün geçtiğimiz yıl ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına yüzde 15,6 oranında katkıda bulunduğunu belirtti.