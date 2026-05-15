Ürdün'de Filistin'e Destek Yürüyüşü
15.05.2026 16:58
Ürdün'de binlerce kişi, Nekbe'nin 78. yılı için Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı münasebetiyle Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Başkent Amman'da yer alan El-Hüseyni Camisinin önünde toplanan 2 bini aşkın Ürdünlü, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yaşanan saldırı ve ihlallere karşı "tek yol direniştir" sloganıyla yürüdü.

"Filistin, denizden nehre kadar Arap toprağıdır", "İsrail ile normalleşmeye hayır" ve "Filistin'e geri dönüş yolu birlik ve direnişle olur" yazılı pankartlar taşıyan Ürdünlü göstericiler, Filistin halkı ve direniş gruplarına destek sloganları attı.

İsrail ve onun destekçisi ABD'ye karşı çeşitli sloganlar atan göstericiler, "yılanın başı ABD'dir" şeklindeki sloganlarla Washington'un Tel Aviv'e desteklerine tepkilerini dillendirdi.

Yürüyüşü organize eden Ulusal Direnişi Destekleme Forumu Başkanı İsam el-Havaca, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Nekbe'nin 78. yılını anıyoruz. Bu büyük felaket Filistin halkının yanı sıra tüm Arap ve Müslüman halklarına yönelikti." dedi.

Nekbe'nin aslında işgal edilen Filistin topraklarında sistematik olarak işlenen soykırım ve etnik temizliği temsil ettiğine işaret eden Havaca, "78 yıldır sarsılmayan bir direniş var." diye konuştu.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

