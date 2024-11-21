Ürdün'den Gazze'ye İnsani Yardım Helikopteri

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AMMAN, 21 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye temel yardım, tıbbi malzemeler ve ilaç taşıyan bir askeri helikopter filosu gönderdi.

Ürdün'ün resmi Petra Haber Ajansı bunun, Gazze'ye yönelik "insani köprü" girişimi kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyon olduğunu duyurdu.

Habere göre çarşamba günü Ürdün'den Gazze'ye doğru yola çıkan toplam 8 askeri helikopter 7 tondan fazla insani yardım malzemesi taşıdı. Malzemeler Han Yunus kentindeki Karara bölgesine taşınarak dağıtılmak üzere Gazze'deki Dünya Gıda Programı'na teslim edildi.

Ürdün, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gıda, yardım malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 56.573 ton yardım gönderdi.

Haberde bu yardımların, yaklaşık 4.082 tır, Mısır'ın El Ariş Uluslararası Havalimanı'nı kullanan 53 uçak, 123 hava indirme operasyonuyla ve diğer ülkelerle işbirliğiyle gerçekleştirilen 266 hava indirme operasyonuyla ulaştırıldığı belirtildi.