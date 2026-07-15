Ürdün'den İran'a Füze Tepkisi - Son Dakika
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Ürdün'den İran'a Füze Tepkisi

15.07.2026 08:12
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Ürdün, İran'dan atılan 3 balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle imha etti.

Ürdün ordusu, İran topraklarından ateşlenen 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.??????????????

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın adı açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı İran'dan ateşlenen balistik füzeleri imha etti.

Yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve Ürdün hava sahasına giren 3 balistik füzeyi engelleyerek imha etmiştir." bilgisini paylaştı.

Ürdün hava sahasının "ülke egemenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurgulayan yetkili, olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirtti.

Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'ün egemenliğinin her türlü ihlalini reddetmektedir. Hava sahamıza yönelik her türlü tehdide karşı onaylanmış angajman kuralları çerçevesinde hareket edilecek, ulusal güvenliği korumak için tüm önlemler tavizsiz ve gecikmeksizin alınacaktır."

İran ordusu ise kısa bir süre önce ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'ün Azrak bölgesindeki Muvaffak es-Salti Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den İran'a Füze Tepkisi - Son Dakika

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