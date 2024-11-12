Ürdün'den Smotrich'in İlhak Açıklamasına Sert Tepki - Son Dakika
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Ürdün'den Smotrich'in İlhak Açıklamasına Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı bakanının Batı Şeria'nın ilhakına yönelik açıklamalarını kınadı.

12.11.2024 00:46
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Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in, Batı Şeria'nın İsrail egemenliği altına girmesi ve burada yerleşimler kurularak işgalin genişletilmesi çağrısı yapan söylemlerinin en sert ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Ürdün'ün, bu tür provokatif çağrılara karşı olduğu vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail egemenliğinden bahsedilemeyeceği aktarıldı.

Smotrich'in açıklamalarının uluslararası hukukun ve Filistin halkının, zaman aşımına uğramayan "1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma" hakkının açık ihlali olduğuna dikkati çekildi.

Bu açıklamaların ayrıca, "BM Güvenlik Konseyi kararlarının, özellikle de 1967'den bu yana işgal altında olan Filistin topraklarının demografik yapısını ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail fiillerini kınayan 2334 sayılı kararın açık ihlali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail ile aşırılık yanlısı hükümetini, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya ve Batı Şeria'daki tansiyonu düşürmeye zorlama" çağrısında bulunuldu.

Smotrich dün liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Maliye, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Smotrich'in İlhak Açıklamasına Sert Tepki - Son Dakika

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