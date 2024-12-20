Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiden bu yana 7 bin 250 Suriyelinin ülkesine döndüğünü, söz konusu kişilerin çoğunun mülteci olmadığını belirtti.
Devlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada Ferraye, 8 Aralık'tan bugüne kadar Cabir-Nasib Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısının 7 bin 250 olduğunu ifade etti.
Ferraye, ülkelerine geri dönenlerin çoğunluğunun mülteci olarak sınıflandırılmadığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Ürdün'den Suriyeli Geri Dönüşü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?