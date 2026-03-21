Ürdün'e İran'dan 36 Hava Saldırısı

Ürdün ordusu, son bir haftada ülkenin İran'dan atılan 36 füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Ürdün ordusu ile Kamu Güvenliği Müdürlüğünün ortak yazılı açıklamasında, İran'ın saldırılarının üçüncü haftasındaki bilanço duyuruldu.

Son bir haftada ülkenin 36 füze ve İHA ile hedef alındığı belirtilen açıklamada, 14 füze ve 21 İHA'nın hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, yalnızca bir saldırının engellenemediği ifade edildi.

Engellenemeyen saldırının füze mi yoksa İHA mı kaynaklı olduğuna dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ürdün'ün füze ve İHA'larla 240 hava saldırısına hedef olduğu, bunlardan 222'sinin engellendiği duyuruldu.

Üç haftada 24 kişi yaralandı

İmha edilen füze ve İHA parçalarıyla alakalı 114 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, hafta boyunca düzenlenen saldırılarda bir çocuğun yaralandığı, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Saldırıların başlamasından bu yana üç haftada ülke genelinde 24 kişinin yaralandığı, tümünün tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Vatandaşlara, ülke genelinde tanımlanamayan bir cisim ya da şarapnel parçası görüldüğünde yanına yaklaşılmaması ve derhal güvenlik birimlerine haber verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, resmi makamlarca yapılan uyarıların dikkate alınması tavsiye edildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.