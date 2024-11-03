Ürdün, Hava Sahası İhlallerini Kınadı

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AMMAN, 3 Kasım (Xinhua) -- Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesini şiddetle kınadı.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed Mumini cumartesi günü Irbid ve Jerash vilayetlerinden ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının daha düşürüldüğünü açıkladı.

Mumini, bu ihlalleri Ürdün'ün askeri angajman kuralları çerçevesinde değerlendirdiği bir güvenlik tehdidi olarak tanımlarken, benzer ihlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Ürdün ordusunun, ülkenin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı angajman kurallarını uygulamakta tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Mumini, bölgede tansiyonun tırmandığı bir dönemde Ürdün'ün herhangi bir tarafın savaş alanı haline gelmeyeceğini ve hava sahasından askeri uçak, füze ya da insansız hava araçlarının geçişine izin vermeyeceği uyarısında bulundu.

Bakan, çatışan bölgesel güçlere, ülkesinin egemenliğine saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve halkın çıkarlarına zarar veren çatışmacı gündemlerin yol açtığı gerilime son verilmesi çağrısını yineledi.

Mumini, vatandaşlarından devam eden bölgesel olaylar konusunda dikkatli olmalarını ve tehlikeli maddelerin bulunabileceği bölgelerden uzak durmalarını istedi.