Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Engelledi - Son Dakika
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Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Engelledi

22.07.2026 12:04
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Ürdün, İran'dan 6 füze fırlatıldığını, 4'ünün engellendiğini ve 2'sinin boş araziye düştüğünü bildirdi.

Ürdün, İran'dan fırlatılan 6 füzeden 4'ünün engellendiğini, 2'sinin ise boş araziye düştüğünü bildirdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın, Ürdün ordusundan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Ürdün hava savunma sistemlerinin İran'dan ülke topraklarına fırlatılan 6 füzeyi tespit ederek bunlara müdahale ettiği belirtildi.

İran'dan fırlatılan füzelerden 4'ünün etkisiz hale getirildiği, 2'sinin ise boş araziye düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmadığı ifade edildi.

İstihkam birliklerinin, iki füzenin düştüğü bölgeye giderek teknik ve güvenlik prosedürleri doğrultusunda füze parçalarıyla ilgili çalışma yaptığı kaydedildi.

Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle patlama sesleri duyulduğu ve uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail basını ise İran'dan Ürdün'e fırlatılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Engelledi - Son Dakika

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