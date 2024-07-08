Ürdün, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef almaya devam etmesini sert bir dille kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in bu saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik çağrılara meydan okuduğunu belirtti. Sözcü, uluslararası toplumu bu suçlara son vermek için harekete geçmeye çağırdı.

08.07.2024 14:02
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AMMAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, İsrail'in Cumartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat kampında bir okulu bombalamasına atıfla, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef almaya devam eden İsrail'i sert bir dille kınadı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde olan ve bir okuldan dönüştürülmüş sığınağı bombalayarak, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 16 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan Kudah, Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı "savaş suçu" işlemeye devam etmesini mutlak şekilde kınadıklarını vurgulayarak, bu durumun İsrail'in uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve tüm insani ve ahlaki değerleri açıkça görmezden geldiğini gösterdiğini söyledi.

Kudah, İsrail'in bu hamlesinin ayrıca, Gazze'deki silahlı çatışmaların durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrıya karşı aleni bir meydan okuma olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü, İsrail'in şiddeti sürdürme, barışı reddetme, Gazze sakinlerini dehşete sürükleme ve insani tesis ve sığınaklara sık sık saldırıda bulunarak Gazzelilerin ıstırabını artırmaya yönelik bariz niyetini de sert şekilde eleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu bu suçlara son vermek ve Filistinli sivillere koruma sağlamak üzere derhal ve kararlı adımlar atmaya çağıran sözcü, dünyanın sessiz kalmasının, İsrail'i Filistin halkına karşı daha fazla suç işleme ve acılarını artırma konusunda cesaretlendireceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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