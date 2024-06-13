Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

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AMMAN, 13 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik "sürekli ve artan saldırılarını" kınadı.

Bakanlık, Çarşamba günü yaşanan son olayı kınayan açıklamasında, İsrailli yerleşimcilerin yerleşke içindeki eylemlerini provokatif ve kutsallığın ihlali olarak nitelendirdi.

Açıklamada "Bu ihlaller, uluslararası hukuku ve İsrail'in yükümlülüklerini hiçe sayan sistematik bir İsrail politikasını yansıtıyor" denildi.

İsrail'i yerleşkeye yönelik tüm uygulamalara ve ihlallere son vermeye ve kutsallığına saygı göstermeye çağıran bakanlık, Ürdün'ün Mescid-i Aksa ile ilgili işleri yönetme yetkisine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve İsrail arasında 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün, 1967 Ortadoğu savaşından sonra İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'te bulunan yerleşkenin gözetiminden sorumlu.