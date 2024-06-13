Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin koruması altında aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ve artan saldırılarını kınadı. Bakanlık, İsrailli yerleşimcilerin eylemlerini provokatif ve kutsallığın ihlali olarak nitelendirerek, bu saldırıların uluslararası hukuku ve İsrail'in yükümlülüklerini hiçe sayan sistematik bir politikayı yansıttığını belirtti. Ürdün, Mescid-i Aksa ile ilgili işleri yönetme yetkisine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'i uygulamalara ve ihlallere son vermeye ve kutsallığa saygı göstermeye çağırdı.

13.06.2024 11:29
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AMMAN, 13 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik "sürekli ve artan saldırılarını" kınadı.

Bakanlık, Çarşamba günü yaşanan son olayı kınayan açıklamasında, İsrailli yerleşimcilerin yerleşke içindeki eylemlerini provokatif ve kutsallığın ihlali olarak nitelendirdi.

Açıklamada "Bu ihlaller, uluslararası hukuku ve İsrail'in yükümlülüklerini hiçe sayan sistematik bir İsrail politikasını yansıtıyor" denildi.

İsrail'i yerleşkeye yönelik tüm uygulamalara ve ihlallere son vermeye ve kutsallığına saygı göstermeye çağıran bakanlık, Ürdün'ün Mescid-i Aksa ile ilgili işleri yönetme yetkisine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve İsrail arasında 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün, 1967 Ortadoğu savaşından sonra İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'te bulunan yerleşkenin gözetiminden sorumlu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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