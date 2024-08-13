Ürdün, İsrailli Bakanların Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenlemesini Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrailli Bakanların Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenlemesini Kınadı

Ürdün, İsrailli iki bakanın fanatik Yahudilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık şekilde ihlali olduğunu belirtti.

13.08.2024 15:55
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Ürdün, İsrailli iki bakanın fanatik Yahudilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık şekilde ihlali olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın yanı sıra İsrail Meclis üyelerinden bazılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerle baskın düzenlemesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı baskını "uluslararası hukukun ve Kudüs'teki mevcut tarihi ve hukuki statüko ile kutsal değerlerin açık şekilde ihlali" olarak değerlendirdi.

Bu baskının, İsrail hükümetinin ve onun aşırılık yanlısı üyelerinin uluslararası yasaları ve İsrail'in "işgalci güç olarak" yükümlülüklerini hiçe sayma konusundaki ısrarını yansıttığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının Müslümanların ibadet yeri olduğu, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunduğu; idare ve girişleri düzenleme konusunda yetkili merciin de Kudüs İslami Vakıflar İdaresi olduğu anımsatıldı.

Baskının kınandığı açıklamada, "Filistin devletinin işgal altındaki Kudüs kenti üzerinde egemenlik hakkı olduğu ve işgalci güç İsrail'in işgal altındaki Kudüs ile orada Müslümanlara ve Hıristiyanlara ait kutsal değerler üzerinde hiçbir hakkı veya egemenliği bulunmadığı" ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin gün içerisinde büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtilmişti.

Ayrıca Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrailli bakanlar Ben-Gvir ile Wasserlauf'ın yanı sıra bir grup İsrail Meclis üyesinin İsrail polisi himayesinde Aksa'ya baskın düzenlediği aktarılmıştı.

Ben-Gvir, baskın sırasında Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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