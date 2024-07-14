Ürdün Kralı 2. Abdullah, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı.

Kral 2. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Ülkesinin bu çirkin saldırıyı ve siyasi şiddetin her türlüsünü kınadığını belirten Ürdün Kralı, "Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında duyduğu şok ve öfkeyi" ifade etti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.