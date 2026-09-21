Ürdün, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan Mescid-i Aksa baskınına kınama geldi

Ürdün, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polisin koruması altında bir grup fanatik Yahudi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi kınandı.

Bakanlık açıklamasında baskın, "Aksa'nın mevcut tarihi ve hukuki statükosunun açık bir ihlali; kutsallığına yönelik bir saygısızlık" olarak nitelendirildi.

İsrailli bakanların ve yetkililerin fanatik Yahudilerle baskınlar düzenlemesinin, provokatif eylemlerinin ve İsrail polisinin bu baskınları kolaylaştırmasının Ürdün tarafından kesin şekilde reddedildiği ve şiddetle kınandığı vurgulandı.

Bakanlık bu eylemleri, "uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık bir ihlali" ve Mescid-i Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmeye çalışılması ve burada yeni fiili durumlar dayatılmasını amaçlayan bir tutum olarak değerlendirdi.

İhlallerin devam etmesinin yol açacağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve burada Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı" vurgusu yapıldı.

Uluslararası toplumdan, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerleri aleyhindeki ihlalleri durdurması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Mescid-i Aksa'nın 144 dönümünün tamamının Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu yinelendi.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, Aksa'nın tüm yönetiminin ve Mescid-i Aksa'ya girişlerinin münhasır yetkiye sahip tek yasal mercii olduğu vurgulandı.

"Uluslararası hukuk ile insancıl hukukun açık bir ihlali"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir ile bir grup fanatik Yahudi'nin polis koruması altında Aksa'ya baskınını, "uluslararası hukuk ile insancıl hukukun açık bir ihlali ve provokatif bir eylem" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, Kuveyt'in Kudüs'ün ve kutsal değerlerinin tarihi ve hukuki statüsüne zarar veren provokatif eylemleri kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, bu ihlallerin sonlandırılması konusundaki sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Kuveyt'in Filistin meselesi ile başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulması başta olmak üzere kardeş Filistin halkının haklarının desteklenmesi konusundaki değişmez tutumu yinelendi.

"Açık bir ihlal ve kabul edilemez bir provokasyon"

Katar da İsrailli aşırılık yanlısı bakanın ve fanatik Yahudilerin, işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, baskının, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık bir ihlali ve dünya çapında milyonlarca Müslümanın duygularına yönelik kabul edilemez bir provokasyon olduğu kaydedildi.

Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu vurgulanan açıklamada, Kudüs'teki ve kutsal mekanlarındaki mevcut tarihi ve hukuki statükoyu hedef alan tüm tek taraflı uygulamaların uluslararası hukuka göre geçersiz ve hükümsüz olduğu anımsatıldı.

Bakanlık, bu ihlallerin ve tekrarlanan provokasyonların devam etmesinin bölgede şiddet sarmalını körükleyeceğini, sükunet ve istikrar fırsatlarını zayıflatacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası topluma, Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlallerini durdurması, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uyması adına İsrail'e baskı yapmak için acilen harekete geçme çağrısını yineledi.

"Tüm dünya Müslümanları için açık bir ihlal ve provokasyon"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bir yetkilinin İsrail polisinin koruması altında bir grup fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesinin en sert ifadelerle kınandığı ifade edildi.

Bu baskının tüm dünya Müslümanları için açık bir ihlal ve provokasyon teşkil ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, İsrailli yetkililerin Filistinlilere ve işgal altındaki Filistin kutsal topraklarına karşı provokatif uygulamalarını ve hukuka aykırı fanatik eylemlerini kesin bir dille reddettiği yinelendi.

Uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve insancıl hukuku ihlal eden tüm bu saldırıların durdurulmasına ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polisin koruması altında bir grup fanatik Yahudi ile dün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden 992 İsrailli, Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan "Yom Kippur" öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulunuyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 144 dönümlük alanıyla Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Müdürlüğünün Harem-i Şerif'in yönetimi ve girişlerin düzenlenmesinden sorumlu yetkili kurum olduğunu vurguluyor.