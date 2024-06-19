Ürdün Ordusu Suriye'den Uyuşturucu Taşıyan Bir Dronu Düşürdü

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Ürdün ordusu, Suriye'den gönderilen ve uyuşturucu taşıyan bir dronu düşürdüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün Kuzey Askeri Bölgesinde, Suriye topraklarından gönderilen dronun düşürüldüğü aktarıldı. Dronun uyuşturucu taşıdığının tespit edildiği bildirildi.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.