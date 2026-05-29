Ürgüp'te Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Y.C. yönetimindeki 50 AL 016 plakalı minibüs, Kavaklıönü Mahallesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı'nda, F.A. idaresindeki 50 AFT 710 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki yolculardan M.B. aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
