Urla Belediyesi'nden Nohut Üreticilerine Tohum Desteği

(İZMİR) - Urla Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Nohutalan Mahallesi'nde nohut üreticilerine tohum desteği sağladı. 7 üreticiye verilen 150 kilogram nohut tohumu ile 15 dekarlık alanda yaklaşık 1.5 ton verim hedefleniyor

Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Urla Belediyesi, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Belediye, Nohutalan Mahallesi'nde nohut yetiştiriciliği yapmak isteyen 7 üreticiye toplam 150 kilogram nohut tohumu desteği sağladı. 15 dekarlık alana ekilecek bu tohumlardan yaklaşık 1.5 ton nohut hasadı bekleniyor.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yerel üreticinin desteklenmesi gerektiğini belediye olarak her zaman üreticiden ve üretimden yana tavır aldıklarını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Üretimden kopmayan, toprağına sahip çıkan çiftçilerimizle birlikte daha güçlü bir Urla için çalışıyoruz. Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın ve doğamızın da bir parçası. Bu bilinçle yerel üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Nohutalan'daki üreticilerimize verdiğimiz tohum desteği, kırsal kalkınmayı güçlendirme hedefimizin bir parçasıdır. Üreticilerimizin emekleriyle bereketlenen topraklarımız, hepimize kazandıracak. Hasadınız bol, ürününüz bereketli olsun."

Urla Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ederken, çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmak adına yeni destek programları üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.