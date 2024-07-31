Urla'da çıkan yangına ilişkin şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İ.A. (33) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.
Yangının bölgedeki mangal kömürü üretimi yapan tesisten çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlenmiş, işletme sahibi İ.A. (33) savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.
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