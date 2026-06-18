Urla'da Sürüklenen Tekneye Kurtarma

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16 Haziran'da Urla açıklarında özel bir teknenin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Tekne halat yardımıyla Urla İskelesi'ne çekildi.