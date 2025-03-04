Urumqi ile İslamabad Arasında Yeni Hava Kargo Rotası

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URUMQİ, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotası açıldı. Çin'in SF Havayolları şirketi tarafından işletilecek olan rota, salı günü hizmete geçti.

Urumqi-İslamabad rotası, SF Havayolları tarafından Xinjiang'dan Pakistan'a sadece kargo taşınan ilk uçuş rotası oldu. Şirket, yeni rotada sınır ötesi elektronik ticaret malları ve çeşitli diğer ürünlerin taşınacağını belirtti.

Urumqi ve İslamabad arasında haftada iki gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirilmesi planlanan yeni kargo rotası, haftada 110 tonun tonun üzerinde hava taşımacılığı kapasitesi sağlayacak.

SF Havayolları'ndan yapılan açıklamada Urumqi-İslamabad rotasının açılmasıyla birlikte şirketin hava kargo hizmetlerinin Pakistan'da üç noktaya ulaştığı ve lojistik kolaylığı artırarak Çin ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari etkileşime katkıda bulunduğu belirtildi.

Filo büyüklüğü bakımından Çin'in en büyük hava kargo şirketi olan Shenzen merkezli SF Havayolları, an itibarıyla sadece kargo taşıyan 89 adet uçak işletiyor.