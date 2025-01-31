USAID Çalışanları İzne Çıkarıldı - Son Dakika
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USAID Çalışanları İzne Çıkarıldı

Trump'ın yardım yasağı sonrası USAID'de bazı çalışanlar idari izne çıkarıldı, hukuki belirsizlik sürüyor.

31.01.2025 12:46
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ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımların durdurulmasına ilişkin kararnamesinin ardından bazı yardım programlarını yasaktan muaf tutmak isteyen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanlarından bir kısmının izne çıkarıldığı belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen USAID yetkilileri, kuruluş içindeki idari izin ve işten çıkarılmalara ilişkin Associated Press'e (AP) konuştu.

ABD'nin diğer ülkelere insani yardım ulaştırmakla görevli kuruluşu USAID içerisinden yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının Trump'ın dış yardımların durmasına ilişkin kararının uygulanması talimatını vermesinin ardından, kuruluştaki bazı kıdemli çalışanların idari izne, idarecilerin ise işten çıkarılmaya başlandığını belirtti.

Durdurulan yardımlar kapsamında USAID çalışanlarına bazı programlar için muafiyet isteme hakkı sunulduğunu aktaran yetkililer, bu hakkı kullanan çalışanlardan en az 56'sının idari izne çıkarıldığını ifade etti.

Yetkililer, bu çalışanların çoğunun, muafiyetten yararlanma ihtimali bulunan programları inceleyerek gerekli dilekçeleri yazan avukatlar olduğunu dile getirdi.

USAID iş gücünün neredeyse yarısını oluşturan ve lojistik, maddi yardımların planlanması, veri analizi gibi işlerden sorumlu bir grup yetkilinin de işten çıkarıldığını kaydeden yetkililer, USAID yönetici vekili Jason Gray'in, idari izne gönderilen çalışanların muafiyet dilekçeleri ile "Trump'ın kararnamesini atlatmaya çalışan faaliyetler gösterdiğini" iddia eden bir bildiri yayımladığını söyledi.

Öte yandan, idari izinlerin bazılarının ise Trump'ın karşı çıktığı "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI)" programlarıyla ilişkili olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, bazı muafiyet dilekçelerini "yeterince detaylı" olmadığı gerekçesiyle reddederek, bazılarını ise "milyarlarca dolara mal olduğu" için incelemeye aldığı belirtildi.

Hangi yardım programlarının devam ettirilebileceği konusunda hukuki belirsizlik sürüyor.

Trump, "dış kalkınma yardımlarını" inceleme amacıyla askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, göreve başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını "endişeyle not ettiği" ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından hayati insani yardımların sürdürülmesi konusundaki ek feragata 30 Ocak'ta onay vermişti.

Kaynak: AA

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