Uşak Banaz'da şüphelinin üzerinde 264 içimlik uyuşturucu bulundu, gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Banaz ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Babacan Sokak'ta şüphelendiği kişiyi durdurdu. Üzerinde 264 içimlik sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Babacan Sokak'ta şüphelendikleri A.Ç'yi (24) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 264 içimlik sentetik uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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