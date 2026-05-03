Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den İhraç Edildi

03.05.2026 13:41  Güncelleme: 15:15
(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulu'nca, oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 27 Mart'ta Ankara'da gözaltına alınan ve 30 Mart günü tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ihraç edildiğini bildirdi.

Emre, CHP'nin bir yıldır kara propagandayla karşı karşıya olduğunu, yüzlerce operasyonla karşılaştığını belirterek, "Bu operasyonlar içerisinde bir tanesi etik olarak bizi rahatsız etti" dedi.

Olayın ardından toplanan ilk CHP MYK toplantısında Yalım'ın disipline sevk edildiğini hatırlatan Emre, şunları kaydetti:

"2 Mayıs tarihinde toplanan olağanüstü Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz, Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski 3'üncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz. Biz yanlış bir iş gördüğümüzde disiplin kurullarımızı işletiriz."

Bu konuda da işleyen bir kara propaganda oldu. 'Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi neden disiplin işlemi uygulayamıyor?' Ki dediğim gibi ilk toplantıda karar verdik. Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü ve oy birliğiyle kesin ihracına karar verdi. Buna rağmen büyük bir kara propaganda sürmektedir. Bu karar da partimize yönelik kara propagandanın, kirli iftiraların, kumpasların ne kadar boş olduğunu gösteren örneklerden biridir."

CHP'den yapılan bilgilendirmede de "Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak, partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi" denildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart'ta Ankara'da gözaltına alınmış ve 30 Mart günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. 31 Mart'ta da görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın gözaltına alınma anına ilişkin polis kamerası görüntüleri servis edilmiş, Yalım'ın belediye personeli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polis kamerasından çekilen görüntülerin servis edilmesine tepki göstererek, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O sorumluluğumuzla ilgili neyi gerektiriyorsa yaparız. Milletimden özür diliyorum, bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" demişti.

