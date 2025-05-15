Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım: 'Vatandaşa Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz'

(AMASYA) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Her ne olursa olsun vatandaşımıza hizmet etmeye, her anlamda yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Belki zorluklarla karşı karşıyayız ama farklı çalışma yöntemleriyle belediyemizin imkanlarını kullanıp biz bu sorunları aşıp, vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getirmekle alakalı son derece çaba sarf ettiğimizi bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.

Özkan Yalım, Amasya'da CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, şunları söyledi:

"Amasya Belediye Başkanımızın misafiri olarak, 15 il belediye başkanımız ve de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek'in önderliğinde burada 2 ayda beri yaptığımız programlarımızdan bir tanesini düzenliyoruz. Tabii ki geçtiğimiz günlerde özellikle don falakatinden dolayı birçok çiftçimizle bir araya geldik. Gerçekten bu zararların gündemde kalması ve de unutulmaması adına ve de onların zararlarının karşılanması adına Tarım Bakanlığı'ndan gerekli çalışmaya yaptırılmasını takip ediyoruz. Bunu milletvekillerimiz ve de bunun yanında tabii ki Genel Başkan Yardımcımızın da takibiyle bu devam ediyor.

Bir yıldır neler yaptık? Özellikle seçim öncesi vaat ettiğimiz birçok konuda birçok belediye başkanımız gibi biz de Uşak'ta gereken çalışmalarımızı devam ettirdik. Yılbaşına kadar bunlar çok iyi geldi. Ancak yılbaşı itibarıyla geçen dönemin borçlarını kestiklerinden dolayı ciddi anlamda bizi bir frenleme yaptırma zorunda kaldılar ama biz her ne olursa olsun vatandaşımıza hizmet etmeye, her anlamda yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Belki zorluklarla karşı karşıyayız ama farklı çalışma yöntemleriyle belediyemizin imkanlarını kullanıp biz bu sorunları aşıp, vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getirmekle alakalı son derece çaba sarf ettiğimizi bir kez daha altını çizmek istiyorum."