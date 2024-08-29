Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve değerli hemşerilerimin al bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Cumhuriyetimizin ilelebet sürdüğü çağdaş yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yalım, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, Türk milletinin şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdığı büyük zaferin 102'nci yılını kutluyor olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biridir.

26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız düşmanın kirli postallarından temizlenmiş; büyük Türk Milleti bağımsızlığına kavuşmuştur. Asil Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya, dosta ve düşmana göstermiştir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102'nci yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor; başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman atalarımızı ve bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Milletimizin ve değerli hemşerilerimin al bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Cumhuriyetimizin ilelebet sürdüğü çağdaş yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum."