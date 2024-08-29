Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve değerli hemşerilerimin al bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Cumhuriyetimizin ilelebet sürdüğü çağdaş yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

29.08.2024 13:00  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve değerli hemşerilerimin al bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Cumhuriyetimizin ilelebet sürdüğü çağdaş yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yalım, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, Türk milletinin şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırdığı büyük zaferin 102'nci yılını kutluyor olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biridir.

26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız düşmanın kirli postallarından temizlenmiş; büyük Türk Milleti bağımsızlığına kavuşmuştur. Asil Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya, dosta ve düşmana göstermiştir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102'nci yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor; başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman atalarımızı ve bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Milletimizin ve değerli hemşerilerimin al bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Cumhuriyetimizin ilelebet sürdüğü çağdaş yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Özkan Yalım, Uşak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:06:38. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement