Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 10 Kasım Mesajı

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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılında yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kaldığı çağdaş ve modern yarınlara ulaşmanın umuduyla; hayatı boyunca yüce milletimizin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmiş olan Ulu Önder'imizi ve bu yolda kendisine eşlik eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Yalım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalım'ın mesajı, şöyle:

"Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümü. İlk Cumhurbaşkanımız ve ilk Başkomutanımız olan Ata'mızın zekası, ileri görüşlülüğü ve mücadele azmi bizlere daima ışık olmuştur. O, adeta tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılayarak onları mücadeleye hazır hale getirmiştir. Başarılarıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk daima Türk Milletinin gönlünde yaşayacak; hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bizlere düşen görev 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere onun eserlerine sahip çıkmak, onun fikirleri ışığında el birliği ile ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışmaktır. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kaldığı çağdaş ve modern yarınlara ulaşmanın umuduyla; hayatı boyunca yüce milletimizin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmiş olan Ulu Önder'imizi ve bu yolda kendisine eşlik eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahramanlıklarıyla destan yazmış tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!"