Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 10 Kasım Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 10 Kasım Mesajı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86’ncı yılında yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kaldığı çağdaş ve modern yarınlara ulaşmanın umuduyla; hayatı boyunca yüce milletimizin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmiş olan Ulu Önder’imizi ve bu yolda kendisine eşlik eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

08.11.2024 18:09  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılında yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kaldığı çağdaş ve modern yarınlara ulaşmanın umuduyla; hayatı boyunca yüce milletimizin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmiş olan Ulu Önder'imizi ve bu yolda kendisine eşlik eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Yalım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalım'ın mesajı, şöyle:

"Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümü. İlk Cumhurbaşkanımız ve ilk Başkomutanımız olan Ata'mızın zekası, ileri görüşlülüğü ve mücadele azmi bizlere daima ışık olmuştur. O, adeta tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılayarak onları mücadeleye hazır hale getirmiştir.  Başarılarıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk daima Türk Milletinin gönlünde yaşayacak; hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bizlere düşen görev 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere onun eserlerine sahip çıkmak, onun fikirleri ışığında el birliği ile ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışmaktır. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kaldığı çağdaş ve modern yarınlara ulaşmanın umuduyla; hayatı boyunca yüce milletimizin bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele etmiş olan Ulu Önder'imizi ve bu yolda kendisine eşlik eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahramanlıklarıyla destan yazmış tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, Özkan Yalım, 10 Kasım, Politika, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 10 Kasım Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 18:34:53. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 10 Kasım Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.