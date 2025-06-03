Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan Vizyon Projeler ve Hizmetler Açıklaması - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan Vizyon Projeler ve Hizmetler Açıklaması

03.06.2025 16:54  Güncelleme: 18:40
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, bir yıl içinde gerçekleştirilen hizmetler ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi. Hizmetlerdeki gelişmelere dikkat çeken Yalım, Uşak halkının yararına olacak projeleri desteklemeleri halinde hayata geçirebileceklerini ifade etti.

(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, göreve geldikleri günden bu yana geçen bir yıllık süreçte yaşama geçirdikleri hizmetleri ve vizyon projeleri anlattı. Yalım, "Önüme engel koymazlarsa Uşak için her şeyi yapacağım" dedi.

Basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Yalım, makamda olduğu bir yıllık süreçte gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı; hayata geçirmek istedikleri projelerden bahsetti.

Toplantıda Yalım'a Belediye Başkan Yardımcıları Serdar Arıcan, Serpil Keskin Ezberci, Reyhan Aydın, Halil Arslan, Çağlar Samacı, Meral Gülmez Saçar, Ali Rıza Ada ve Baş Danışman Muhammet Gür eşlik etti.

Kahvaltının ardından davete katılan tüm katılımcılara teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Yalım, akıllı durak kabinleri, yeni hizmet araçları ve taş basma makinesi gibi konulara değindi. Yalım, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra bir yılda vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için ürettikleri çalışmaları anlattı.

Dar gelirli ailelerin ve çalışan kadınların yararlandığı gündüz bakımevlerinden bahseden Yalım, Uşak Kart sistemine ve elektrikli ücretsiz otobüs hizmetine de değindi. Elektrikli otobüslerden bir tanesinin daha kısa zaman içinde hizmete gireceğini duyuran Yalım, kent trafiğini rahatlatacak her çözüme ılımlı baktıklarını kaydetti.

Uşak'ın tüm dünyaya tanıtılmasında önem taşıyan "tarhana rekoru"ndan bahseden Yalım, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Yalım, Tarhana Festivali'ni bu sene de 18-20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleyeceklerini belirterek, festivale hem Uşak halkından hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlardan yoğun katılım beklediklerini dile getirdi.

İçme suyu konusundaki sıkıntıya da değinen Yalım, mevsim normallerinin dışında seyreden iklim koşulları nedeniyle beklenen yağışların gerçekleşmediğini, bu nedenle barajdaki doluluk oranının beklendiği kadar yüksek olmadığını açıkladı. Bu şekilde devam ederse bilinçsiz su tüketimi ve tarımsal sulama gibi konular da eklenince kesintiye gitmek dışında bir çözüm bulunamayacağını sözlerine ekleyen Yalım, aylardır süren içme suyu kuyusu açma çalışmalarının devam ettiğini ve halkı mağdur etmemek için içme suyu kuyusu açmaya devam ettiklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalım, hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti. Bu çerçevede özellikle kentin önemli değerlerinden termal suyun, jeotermal konut ısıtması için kullanılacağını ve seçecekleri pilot bölgedeki konutlarda proje tamamlanır tamamlanmaz sistemi kuracaklarını söyleyen Yalım, bu sayede vatandaşların ısınma için ödedikleri tutarlarda büyük düşüş olacağını aktardı.

Vizyon projelerden hafif raylı sistem konusunda da konuşan Yalım, diğer illerde ÇED raporuna gerek duyulmadığı halde Uşak için bu raporun istendiğini ve olumsuz sonuçla karşılaştıklarını belirterek, bu yüzden tramvay projesini askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yeni otogar projelerinin olduğunu da belirten Yalım, kentin hak ettiği çağdaş ve modern görünüme kavuşmasında rol oynayacak yeni otogarın şehrin çehresini tamamen değiştireceğini söyledi.

Yalım, kendisine engel olunmazsa Uşak halkının faydasına olacak büyük projeleri tek tek gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan Vizyon Projeler ve Hizmetler Açıklaması - Son Dakika

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