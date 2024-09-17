Uşak Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

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(UŞAK) - Filosunu genişletmeye devam eden Uşak Belediyesi'nin "buggy" araçlarından bir tanesi, İsmetpaşa Caddesi'nde hizmet vermeye başladı.

Yaşlı, engelli ve hamile vatandaşların işlerini kolayca halledebilmesi için yüzde 100 elektrikli ve çevreci buggy aracını hizmete sunan Uşak Belediyesi, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlara pratik ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

Buggy araçları kullanan vatandaşlar düşüncelerini, şöyle anlattı:

"Bizler işlerimizi hallederken zorluk çekiyor, biraz yürüdüğümüzde hemen durup nefes almak zorunda kalıyoruz. İsmetpaşa Caddesi'ne işimizi halletmek için geldiğimizde bu araçların bizler için hizmet verdiğini öğrendik ve kullanmaya başladık. Bu sayede hem işlerimizi kolayca halledebildik hem de ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmış olduk. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a bu zamana kadar biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı hizmetler ve şuan bizlere sunduğu bu kolaylık için minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz"