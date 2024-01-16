 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İnönü Caddesi'nde seyreden bir otomobil ile Koşu Sokak kesişimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü, tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uşak\'ın Karahallı ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
16.01.2024 - 03:49,  Güncelleme: 03:50
Abone Ol

Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyreden S.S. idaresindeki 35 KAF 62 plakalı otomobil, Koşu Sokak kesişiminde M.B. yönetimindeki 20 AHJ 941 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ü, buradaki tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karahallı, Uşak, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


00:25
Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48
Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler

Son Dakika
00:25 Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48 Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 05:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement