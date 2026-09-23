Uşak Sivaslı'da kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Uşak Sivaslı'da kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

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Uşak Sivaslı'da Gazi Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ramazan Kandemir (27) yönetimindeki 64 ADS 449 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda A.Y. (20) idaresindeki 20 ADB 148 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kandemir, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kandemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıMotosiklet3. SayfaGüncelUşakSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Sivaslı'da kazada motosiklet sürücüsü öldü, otomobil sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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