Uşak'ta 33 ekibin çalışmasıyla 13 firari hükümlü yakalandı

Uşak'ta 33 ekibin çalışmasıyla 13 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 33 ekip ve 117 personelle yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent genelinde 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla yürütülen çalışmada, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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