Uşak\'ta Asansör Düşmesi: Kadın Yaralandı

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Uşak'ta bir apartmanda bindiği asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak'taki 12 katlı bir apartmanın üçüncü katında yaşayan S.Ç.S. evine gitmek için asansörü çağırdı.

S.Ç.S'nin içinde olduğu asansör kabini ikinci kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce düştüğü yerden çıkartılan kadın Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.