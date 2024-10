Uşak'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Güncel

(UŞAK)- Uşak'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Akse'de bulunan Hayvanat Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Can dostlarımızı her zaman koruyor ve onların bakımlarını yapıyoruz. Bu kapsamda bu hafta boyunca da evlatlarımız minik dostlarımız hakkında bilinçlesin diye okullarımızda onlar için çeşitli etkinler düzenledik" dedi.

Uşak'ta Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Hafta boyunca Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Mavişehir İlkokulu, Dülğeroğlu İlkokul ve Muharemşah İlkokulu'na giderek öğrencilere uygulamalı sunumlar eşliğinde hayvanların korunmasına ve bakımına yönelik bilgiler verdi. Ardından Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen öğrencileri ağırlayan ekipler, çocukların hayvanların korunması konusunda bilinçlenmesi ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı davranması için çeşitli anlatımlar gerçekleştirdi.

Yüz boyama etkinliği ile keyifli vakit geçiren çocuklar, kent orkestrası tarafından kendileri için verilen mini konserin de tadını çıkarttı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Bugün burada can dostlarımız için bir araya geldik. Onlar bizim için çok kıymetli. Onlara verdiğimiz değeri onlar için yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz. Can dostlarımızı her zaman koruyor ve onların bakımlarını yapıyoruz. Bu kapsamda bu hafta boyunca da evlatlarımız minik dostlarımız hakkında bilinçlesin diye okullarımızda onlar için çeşitli etkinler düzenledik. Evlatlarımızı bilinçlendirip gelecekte hayvansever bir vatandaş olmasını sağlamak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak adına gerçekleşen programın ardından Başkan Yalım çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.