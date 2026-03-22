Ben-Gvir\'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

22.03.2026 07:21
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın gece yarısı füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı Arad'da incelemelerde bulundu. Arad'da ölen kimsenin olmadığını iddia eden Ben-Gvir "Burada büyük bir mucize yaşandı. İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz" dedi.

İran'ın gece yarısı füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Arad kentinde incelemelerde bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ben-Gvir, saldırıya rağmen can kaybı yaşanmadığını öne sürerek durumu "büyük bir mucize" olarak değerlendirdi.

SALDIRI SONRASI BÖLGEDE İNCELEME

Olay yerinde açıklama yapan Ben-Gvir, "Burada büyük bir mucize yaşandı" ifadelerini kullanırken, İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Ben-Gvir, "İranlıları sonuna kadar ezmeye devam etmeliyiz" dedi.

HALKA SIĞINAK UYARISI

Ben-Gvir, bölge halkına da çağrıda bulunarak İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulmasını istedi. Alarm ve uyarılar sırasında vatandaşların sığınaklara (Mamad) girmesi gerektiğini vurguladı.

YARALILAR VAR, CAN KAYBI YOK İDDİASI

Saldırılara ilişkin paylaşılan bilgilere göre Arad'da 80 kişinin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, buna rağmen ölü ya da kayıp bulunmadığını ifade etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

