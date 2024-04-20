Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı zarar gördü.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Sivaslı ilçesi Cinoğlu köyü ile merkeze bağlı Fakılı köyünde evlerin çatısı uçtu.
Eşme ilçesi Elvanlar Mahallesi'nde iki ahırın çatısı ile Banaz ilçesi Ulupınar köyünde de bir evin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü.
Olaylarda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Fırtına: Ev ve Ahırların Çatısı Zarar Gördü - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın Şırnak'ta düzenlenen düğün törenine katıldı. Bakan Göktaş, çiftin nikah şahitliğini yaparak genç çifti tebrik etti. Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Göktaş, evliliklerinin örnek olacağına inandığını belirtti.
Antalya'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1200 personel görevlendirdi. Ekipler, devrilen ağaçları, kopan dalları, uçan tabela ve çatı parçalarını temizledi. Ayrıca, Konyaaltı Sahili, Düden Park ve Sabancı Bulvarı ile Evliya Çelebi caddelerinde trafik akışını etkileyen ağaçlar da kaldırıldı.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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