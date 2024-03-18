Uşak'ta hastanenin otoparkında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi.
Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı.
Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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