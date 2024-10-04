Uşak\'ta İnşaatta Ölüm

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişi, inşaatta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesinde inşaatta çalışan işçiler, sabah inşaata geldiklerinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ettiler.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlenen kişinin Fikret Yılmaz (60) olduğu tespit edildi.
Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna götürüldü.
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