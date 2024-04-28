Uşak\'ta Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen Y.H. yönetimindeki 45 L 0177 plakalı kamyon, Güre köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Karakoç'a (77) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karakoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakoç'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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