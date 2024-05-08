Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Uşak\'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve öğrenciler katıldı. Vali Ergün, trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Etkinliklerde trafik kuralları, kullanılan ekipmanlar ve trafik dedektifi projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

08.05.2024 14:14
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Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve öğrenciler katıldı.

Vali Ergün, öğrencilerle birlikte jandarma ve emniyetin envanterinde yer alan ekipmanların sergilendiği stantları gezdi.

Ekipler, öğrencilere ekipmanların nerelerde ve nasıl kullanıldığını anlattı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Ergün, trafikte kurallara riayet edilmesinin yaşanacak can kayıplarının da önüne geçtiğini belirtti.

Vali Ergün daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Banaz ilçesi Kültürpark Alanı'nda düzenlenen programda ise trafik kuralları, trafik timleri tarafından kullanılan ekipmanlar, emniyet kemeri ve hız sınırı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğe katılanlardan 10 öğrenci, trafik dedektifi projesi kapsamında görevlendirildi.

Son olarak öğrencilere okuma ve boyama kitabı ve promosyon ürünler hediye edildi.

Programa Banaz Kaymakamı Cuma Emeç de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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