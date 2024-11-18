Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda D.Ö. (25) yönetimindeki 06 ENB 498 plakalı otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda F.K. (57) idaresindeki 60 AEV 255 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle, otomobildeki Y.O. (46) ve hafif ticari araçtaki İ.K. (58), Z.K. (47), Bedia Bozoba (72) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bozoba, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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