Uşak'ta Orman Yangını - Son Dakika
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Uşak'ta Orman Yangını

Uşak\'ta Orman Yangını
20.07.2025 16:20
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Uşak'ta Dağdemirler köyünde yangın çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

UŞAK'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

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