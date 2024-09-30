Uşak\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Uşak'ın Banaz ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında başlayan yangına müdahale gece de sürdü.
Yangın yaklaşık 20 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme ve yanan alanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter, 230 personel ve 90 araçla müdahale başlatılmıştı.
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