Uşak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen Ü.S. (44) yönetimindeki 64 AC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Kazanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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