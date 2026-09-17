Uşak\'ta sağanak sonrası su birikintileri iki kara yolunu ulaşıma kapattı

Uşak'ta kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Uşak- Ankara ve Uşak- Denizli kara yollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.

Sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle yol polis ekiplerince çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Uşak-Ankara kara yolunda trafik akışı yan yollardan sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Uşak-Denizli kara yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarı bölümünde su birikintileri oluşması ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle burası da trafiğe kapatıldı.

Su birikintilerinin Uşak Belediyesi ekiplerince çekilmesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçların yollarda su birikintilerinde kaldığı, sürücülerinin iterek araçlarını ilerletmeye çalıştığı görüldü.