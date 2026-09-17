Uşak'ta sağanak sonrası su birikintileri iki kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta sağanak sonrası su birikintileri iki kara yolunu ulaşıma kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak\'ta sağanak sonrası su birikintileri iki kara yolunu ulaşıma kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Uşak-Ankara ile Uşak-Denizli kara yollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı. Uşak Belediyesi ekiplerinin su birikintilerini çekmesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak'ta kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Uşak- Ankara ve Uşak- Denizli kara yollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.

Sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle yol polis ekiplerince çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Uşak-Ankara kara yolunda trafik akışı yan yollardan sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Uşak-Denizli kara yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarı bölümünde su birikintileri oluşması ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle burası da trafiğe kapatıldı.

Su birikintilerinin Uşak Belediyesi ekiplerince çekilmesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçların yollarda su birikintilerinde kaldığı, sürücülerinin iterek araçlarını ilerletmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA
Uşak BelediyesiHava DurumuDenizliUlaşımAnkaraGüncelUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya’da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu
Bartın’da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama Bartın'da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 20:08:14. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta sağanak sonrası su birikintileri iki kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement