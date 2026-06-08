Uşak'ta Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve 17 Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve 17 Tüfek Ele Geçirildi

Uşak\'ta Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve 17 Tüfek Ele Geçirildi
08.06.2026 20:03
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Uşak'ta düzenlenen operasyonda 8 tabanca, 17 tüfek ve çeşitli silahlar ele geçirildi. K.K. gözaltına alındı.

Uşak'ta bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 8 tabanca ile 17 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.K'nin kent merkezindeki iş yeri ve evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, biri kurusıkı 4 tabanca, 4 antika olduğu değerlendirilen dolma tabanca, 3 av tüfeği, 3 faturasız havalı tüfek, 10 antika dolma av tüfeği, 1 replika makineli tüfek, 4 kılıç, 9 av bıçağı ve 1 telsiz ele geçirildi.

Operasyon kapsamında K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Uşak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve 17 Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika

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