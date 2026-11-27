Uşak'ta Sivaslı'dan gelen otomobilin çarptığı genç kız, hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta 31 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, Sivaslı ilçesinden Uşak merkez istikametine seyreden otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.
Uşak'ta otomobilin çarptığı genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ö.Y.A. (24) yönetimindeki 64 ACN 575 plakalı otomobil, 31 Ekim'de Sivaslı ilçesinden Uşak merkez istikametine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Nazar Ersidar'a (21) çarptı.
Ağır yaralanan ve kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.
Ersidar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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