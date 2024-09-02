Uşak\'ta Tırın Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
E.Y. yönetimindeki 06 FZ 7986 plakalı tır, Denizli-Uşak kara yolunun Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Vural'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Vural'ın cenazesi incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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