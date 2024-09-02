Uşak'ta Tırın Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Tırın Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Tırın Çarptığı 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, tırın çarpması sonucu 86 yaşındaki Mustafa Vural hayatını kaybetti. Olay, Gazi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a E.Y. yönetimindeki tırın çarpmasıyla gerçekleşti. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü E.Y. gözaltına alındı.

02.09.2024 16:18
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tırın çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

E.Y. yönetimindeki 06 FZ 7986 plakalı tır, Denizli-Uşak kara yolunun Gazi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Vural'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vural'ın cenazesi incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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