Uşak'ta Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağında 45 sporcu yarıştı
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlendi. Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde 45 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlere kupaları verildi.
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak'ta yapıldı.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen şampiyonada, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde 45 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın ikinci gününde yarı final ve final yarışları gerçekleştirildi.
Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.
Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları verildi.
Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan, kadınlarda ise Nilhan Yeşiltay birinci oldu.
Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk, kadınlarda ise Tuğba Yeşiltay birinciliği kazandı.
Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk, kadınlarda da Elif Yağmur Yeşiltay birinciliğe ulaştı.
Senior kategorisinde Ateş Birinci birinciliği elde etti.
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