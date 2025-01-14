Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 1377 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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