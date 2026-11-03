Uşak'ta uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı

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Uşak Valiliğinin açıklamasına göre, 15-31 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent genelindeki operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken operasyonlarda 1987 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Uşak'ta 15-31 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki operasyonlarda 1987 yeşil reçeteye tabi hap, 280 gram yeşil reçeteye tabi hap tozu, 26 bin 935 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 56 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelUşakSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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